Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Сотрудники органов ЗАГС создают особую атмосферу на свадьбах На выбор молодоженам в Москве предлагаются как классические дворцы бракосочетания, так и необычные площадки, где можно организовать торжественную церемонию – музеи, аквариум, стадион, метро, усадьбы и небоскребы.