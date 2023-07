В новом видео «убийцы The Sims» Life by You показали кастомизацию женского телаРазработчики симулятора жизни Life by You из студии Paradox Tectonic, который в сети уже прозвали конкурентом The Sims, опубликовали свежий ролик, где продемонстрировали редактор персонажа.