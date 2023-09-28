Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Здесь построили 32,5 км дороги, 7 эстакад и 2 путепровода В своем официальном Telegram-канале в четверг, 28 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил своим подписчикам о том, что строительная готовность Южной рокады составляет более 85%.