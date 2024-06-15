Клубничные ножки. Что это такое ? Делаем кожу ног гладкой и красивой.

Вы когда-нибудь замечали маленькие темные пятна на ногах после бритья? Иногда ошибочно принимают за грязь, эти темные точки напоминают семена на коже клубники и более заметны на некоторых типах кожи, чем другие.
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