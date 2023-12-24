Разработчики Fallout London рассказали, чего стоит ожидать от мода размером с DLC Ко...

Разработчики Fallout London рассказали, чего стоит ожидать от мода размером с DLCКоманда разработчиков мода полной конверсии Fallout London для Fallout 4 в рамках своего последнего видеоотчета о ходе работы изложила несколько впечатляющих фактов о проекте.
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