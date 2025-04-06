Русская весна
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Русская весна

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Сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее, заявили в ВСУ

Сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее, заявили в ВСУ

Сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее, поскольку россияне их модернизируют. Об этом заявил начальник управления коммуникаций украинских Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя вчерашний удар по Украине.

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