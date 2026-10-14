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О ситуации с гражданским авиастроением в Китае: хотят выйти на 3-е место в мире

О ситуации с гражданским авиастроением в Китае: хотят выйти на 3-е место в мире

По прогнозу аналитической компании Cirium, китайский производитель Comac к 2045 году займёт 5% мирового парка пассажирских самолётов.

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