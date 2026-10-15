Минфин разместил ОФЗ серии 26245 на 73,47 млрд рублей по номиналу. Совокупный спрос на аукционе достиг 187,26 млрд рублей, то есть более чем в 2,5 раза превысил фактический объем размещения.
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