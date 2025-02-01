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Рудиментарные мышцы ушей помогают людям напрягаться при прослушивании в шумных условиях

Рудиментарные мышцы ушей помогают людям напрягаться при прослушивании в шумных условиях

Ученые из Университета Саарланд провели исследование, которое показало, что рудиментарные мышцы ушей, когда-то помогавшие нашим предкам сосредоточиться на звуках, до сих пор активируются, когда мы напрягаемся, чтобы слушать в шумных условиях.

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