Рудиментарные мышцы ушей помогают людям напрягаться при прослушивании в шумных условиях

Ученые из Университета Саарланд провели исследование, которое показало, что рудиментарные мышцы ушей, когда-то помогавшие нашим предкам сосредоточиться на звуках, до сих пор активируются, когда мы напрягаемся, чтобы слушать в шумных условиях.