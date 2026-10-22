27 сентября Большая сцена ЦДРИ на час с небольшим превратилась в Страну эльфов — пространство, где сказка не просто рассказывалась, а звучала сразу многими голосами.
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