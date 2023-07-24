Последний парад майора Исинбаевой

Grandad Боролась за победы, побеждала. Отработала до 34 лет, а для спортсмена это очень много. Теперь можно и зажить обычной жиснью, в своей семье. Деньги зарабатывала честно. Теперь как бы на пенсии, как артисты балета, но без пенсии. Потому имеет полное право выбирать свой путь в жизни. А чтобы судить об обязательствах по контрактам - их надо видеть и лишь потом делать выводы.

БВ Борис Выдрин Этот зажравшийся вшивый бородач из-за бугра весьма далёк от нашего менталитета, впереди всего ценящего патриотизм в широком смысле этого понятия: это любовь к Родине своей обширной, малой Родине, где родился и вырос, а мамка качала в люльке, но само главное - любовь к своему народу, всему многонациональному народу России и нации-племени своему. У Лены и этого типа всего перечисленного не существует. Кстати, не заметно его и у пресс-секретаря нашего президента. А ведь оттуда в первую очередь, из Кремля, должен быть посыл о патриотизме.