Последний парад майора Исинбаевой Ох, как загорелось-то у некоторых… Любо-дорого смотреть и читать.
Последний парад майора Исинбаевой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Боролась за победы, побеждала. Отработала до 34 лет, а для спортсмена это очень много. Теперь можно и зажить обычной жиснью, в своей семье. Деньги зарабатывала честно. Теперь как бы на пенсии, как артисты балета, но без пенсии. Потому имеет полное право выбирать свой путь в жизни. А чтобы судить об обязательствах по контрактам - их надо видеть и лишь потом делать выводы.
Ответить
13 час.
БВ
Борис Выдрин
Этот зажравшийся вшивый бородач из-за бугра весьма далёк от нашего менталитета, впереди всего ценящего патриотизм в широком смысле этого понятия: это любовь к Родине своей обширной, малой Родине, где родился и вырос, а мамка качала в люльке, но само главное - любовь к своему народу, всему многонациональному народу России и нации-племени своему. У Лены и этого типа всего перечисленного не существует. Кстати, не заметно его и у пресс-секретаря нашего президента. А ведь оттуда в первую очередь, из Кремля, должен быть посыл о патриотизме.
Ответить
12 час.
петр кузнецов
нас не очень то интересует откуда у вороны оказался сыр в клюве ,гораздо интереснее почему она этот клюв открыла ? ну сидела бы тихонько и была бы и с сыром и с шоколадам которым её обмазали , и каким дальновидным был дедушка Крылов в своей басне имея в виду людей...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии