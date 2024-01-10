Орловцам посоветовали использовать новогоднюю ёлку для хвойной ванны

После праздников новогоднюю ёль следует не выбрасывать, а пустить в дело. Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям дали советы жителям региона, как извлечь из праздничного дерева максимальную пользу.
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