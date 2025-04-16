Аюрведа для зрения: Уход за уставшими глазами

В современном мире нарушение зрения присутствует пратически у каждого человека. Повышенное нервное и мышечное напряжение, диабет, чрезмерное курение, употребление алкоголя и кофеина - это лишь часть факторов, угнетающих здоровье глаз.
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