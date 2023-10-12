"Не отстает, а выбилось из графика": Киев назвал ещё одну причину провала наступления

Подоляк выдал очередное оправдание, почему контрнаступление Вооружённых сил Украины провалилось.По мнению советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, в том, что Вооружённые силы Украины "выпали из графика" контрнаступления на 6-9 месяцев, виноваты задержки поставок оружия с Запада.