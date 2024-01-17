Советник Байдена заявил о формировании нового миропорядка

Советник Байдена Салливан: прямо сейчас формируется новый миропорядок Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сейчас формируется новый миропорядок, у Вашингтона и его союзников есть возможность повлиять на этот процесс.
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