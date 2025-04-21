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Трёхметровое наводнение: человечеству угрожает катастрофа из-за ускоренного таяния ледника Туэйтса

Трёхметровое наводнение: человечеству угрожает катастрофа из-за ускоренного таяния ледника Туэйтса

Трёхметровое наводнение: человечеству угрожает катастрофа из-за ускоренного таяния ледника Туэйтса Ирина ВальковаМир стоит на пороге климатической катастрофы, которую учёные сравнивают с настоящим апокалипсисом.

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