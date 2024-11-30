Штрафы за несвоевременную сдачу налоговой декларации могут отменить

Эта поправка внесена в проект Налогового кодекса, сообщили Комитете государственных доходов. Если налогоплательщик не представит декларацию в срок, она будет считаться представленной с нулевыми показателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии