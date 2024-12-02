В ноябре электронных паспортов на автомобили выдали в два раза меньше, чем в октябре

Россияне получили менее 150 тысяч ЭПТС В ноябре текущего года на новые транспортные средства, вводимые в оборот в России, было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС), сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Электронный паспорт».