В ноябре электронных паспортов на автомобили выдали в два раза меньше, чем в октябре

Россияне получили менее 150 тысяч ЭПТС В ноябре текущего года на новые транспортные средства, вводимые в оборот в России, было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС), сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Электронный паспорт».
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