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Биатлонист Тихонов прокомментировал намерение Норвегии подать протест в ISU

Легенда биатлона, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, экс-вице-президент IBU Александр Тихонов заявил, что не стоит прислушиваться к мнению норвежцев, которым лишь бы быть против кого-то.

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