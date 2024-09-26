Беглов: «Каждый месяц петербургская промышленность демонстрирует уверенный рост»

Он отметил, что предприятия города продолжают развиваться, внедрять инновационные технологии и создавать новые рабочие места В течение первых восьми месяцев 2024 года промышленность Петербурга продемонстрировала рост на 11,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а обрабатывающее производство увеличилось на 12,2%.