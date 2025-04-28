В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы

Как пишут СМИ, после отставки Трюдо поддержка правящей партии среди населения стремительно возросла. Каковы ожидания?Либеральная партия Канады начинала 2025 год, год парламентских выборов, в состоянии кризиса.
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