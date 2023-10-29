Арабские страны на СБ ООН будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

Постоянный представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в ООН Маджид Абдель Фаттах 30 октября заявил, что арабские страны, по инициативе которых пройдет заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ближневосточному конфликту, придерживаются одинаковой позиции и будут добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа.
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