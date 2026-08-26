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В МИД России наградили художников — лауреатов конкурса «Архитектура дипломатии»

В МИД России наградили художников — лауреатов конкурса «Архитектура дипломатии»

В Доме приемов МИД России наградили лауреатов V конкурса «Архитектура дипломатии». В этом году мероприятие собрало рекордное число участников — более 600 работ от художников из РФ и 36 зарубежных государств, включая Индию, Белоруссию и Кубу.

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