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Царьград

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Прокуратура Челябинска начала проверку после обрушения дома 29 августа

Прокуратура Челябинска начала проверку после обрушения дома 29 августа

В Челябинске, на улице Марченко, 29 августа обрушилось перекрытие входной группы многоквартирного дома из-за износа.

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