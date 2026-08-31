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Психолог объяснила, как превратить 1 сентября в семейную традицию без суеты

Психолог объяснила, как превратить 1 сентября в семейную традицию без суеты

Для многих семей 1 сентября – это бесконечная гонка: подъём по будильнику, парадная форма, букеты, торжественная линейка.

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