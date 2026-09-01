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«Пассажирским самолётам не место среди наших дронов» – Зеленский объявил бесполётную зону над всей Россией

«Пассажирским самолётам не место среди наших дронов» – Зеленский объявил бесполётную зону над всей Россией

На следующий день после очередного приглашения на переговоры в Москву со стороны Дмитрия Пескова киевский диктатор Владимир Зеленский заявил о начале блокады воздушного пространства России.

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