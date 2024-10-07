Председатель Патриаршей комиссии РПЦ призвал запретить пропаганду чайлдфри

Иерей Лукьянов назвал идеологию деструктивным влиянием Запада Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, призвал к необходимости запрета пропаганды чайлдфри, как «мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии