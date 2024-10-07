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Петербургский дневник

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Председатель Патриаршей комиссии РПЦ призвал запретить пропаганду чайлдфри

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ призвал запретить пропаганду чайлдфри

Иерей Лукьянов назвал идеологию деструктивным влиянием Запада Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, призвал к необходимости запрета пропаганды чайлдфри, как «мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния».

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