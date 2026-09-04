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"Полстраны пересажают". Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказался против закона о домашнем насилии

"Полстраны пересажают". Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказался против закона о домашнем насилии

35-летний вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что принятие закон о домашнем насилии в России повлечёт за собой несправедливые тюремные сроки для многих мужчин.

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