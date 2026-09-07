Al Jazeera: Йеменские власти планируют вернуть себе контроль Саны

Власти Йемена планируют вернуть контроль над Сана, находящейся с 2015 года под управлением хуситов. Этот шаг направлен на урегулирование конфликта, который обострился в августе 2026 года, когда отряды "Ансар Аллах" нанесли удар по порту Моха.