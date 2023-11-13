«Степан Демура: Место тех, кто вводит правила ЛГБТ в общество нормальных людей - в дурке»

Ненормально, когда представители ЛГБТ начинают свои извращенные и психически ненормальные правила вводить в общество нормальных, психически здоровых людей, поскольку место первых - в дурке, и они не должны нормальное общество превращать в дурку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии