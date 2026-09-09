Пожар в Актау: загорелась беседка и спальня в промышленной зоне

8 сентября в 18:54 в городе Актау, в промышленной зоне, на территории потребительского кооператива «Урожай» по адресу №82/1 произошёл пожар, передает inAktau.
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