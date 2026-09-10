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Регионы России

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Путин посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Путин посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит Индию с рабочим визитом для участия в XVIII саммите объединения БРИКС, который пройдет в столице Индии — Нью-Дели.

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