13 февраля 2024 года клирик Иверского храма г. Бобруйска иерей Артемий Васин принял участие в благотворительной акции в рамках X Рождественского благотворительного турнира по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета (Вахромеева), которая прошла в ГУО ´Каменская специальная школа-интернат´ д.