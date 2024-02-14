13 февраля 2024 года клирик Иверского храма г. Бобруйска иерей Артемий Васин принял участие в благотворительной акции в рамках X Рождественского благотворительного турнира по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета (Вахромеева), которая прошла в ГУО ´Каменская специальная школа-интернат´ д.
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