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Американский посол Джон Салливан: в отношениях США и России образовалась огромная брешь

Американский посол Джон Салливан: в отношениях США и России образовалась огромная брешь

В отношениях Соединенных Штатов и Российской Федерации образовалась огромная брешь. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Джон Салливан, посол Вашингтона в РФ.

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