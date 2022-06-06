Американский посол Джон Салливан: в отношениях США и России образовалась огромная брешь

В отношениях Соединенных Штатов и Российской Федерации образовалась огромная брешь. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Джон Салливан, посол Вашингтона в РФ.
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