Эксперт предупредил об опасности специй, купленных на развес

Россиян предостерегли от покупки специй на развес в магазинах или на рынках. Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров советует отдавать предпочтение специям в заводской упаковке.
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