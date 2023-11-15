РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "ФАС проверяет производителей курятины и яиц на картельный сговор"                       Курятина и яйца скоропортящи...ФАС проверяет про...
  • Виктор Минин
    Он точно получит сей момент российское гражданство. А я, русский из Казахстана, хер - буду бегать и бегать... Увы, не...Внук Шарля де Гол...
  • Владимир Иванов
    правильно выгнали,совсем обнаглели в мгимо всяких придурков вражеских приглашают.РБК: Замдекана МГ...

Эксперт предупредил об опасности специй, купленных на развес

Эксперт предупредил об опасности специй, купленных на развес

Россиян предостерегли от покупки специй на развес в магазинах или на рынках. Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров советует отдавать предпочтение специям в заводской упаковке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх