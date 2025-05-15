В Астрахани открылась авторская орнитологическая фотовыставка

Ее создатель несколько лет занимался фотоохотой на Нижней Волге и Дальнем Востоке. В Астрахани, в Доме творчества «Успех», открылась персональная выставка фотохудожника Александра Маркова - участника фотостудии «Дельта» областного научно-методического центра народной культуры.