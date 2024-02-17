Министр обороны Украины перечислил вынесенные уроки после отступления из Авдеевки

ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Таким мнением поделился министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки (ДНР).
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