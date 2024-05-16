Ох обрыдла мне вся эта музыка

Надежда

Самые бесноватые-это наши небратья! Хохлатые до чего возомнили себя "центровыми", что уже диктуют всем свои правила, смеша ничтожным мироторцем, как будто у куйыв все ломятся и только и мечтают, чтобы попасть в бандеростан!) 😏