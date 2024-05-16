Торжество повестки на «Евровидении» принимает гротескные формы. Участницу из Израиля охраняли 100 человек.
Ох обрыдла мне вся эта музыка
Комментарии
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Надежда
Самые бесноватые-это наши небратья! Хохлатые до чего возомнили себя "центровыми", что уже диктуют всем свои правила, смеша ничтожным мироторцем, как будто у куйыв все ломятся и только и мечтают, чтобы попасть в бандеростан!) 😏
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12 час.
ВИ
Владимир Иванов
в россии тоже повылазило много старой блевотины из шоу бизнеса клячи старые кривляются противно смотреть Надоели нет молодых свежих лиц.
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4 час.
Александр Почекунин
конкурс нечисти
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53 мин.
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