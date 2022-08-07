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Нишиока о финале в Вашингтоне против Кириоса: «Я все время ему проигрывал с тех пор, как нам исполнилось по 16»

Йошихито Нишиока прокомментировал победу над Андреем Рублевым в полуфинале в Вашингтоне. Японец победил 6:3, 6:4 и вышел в крупнейший финал в карьере.

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