На капремонт дорог в поселках Казани направят почти 1,5 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В столице Татарстана собираются потратить более 1 млрд 469,5 млн рублей на капитальный ремонт ряда улиц на территории городских поселков (с предварительными проектно-изыскательными работами).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии