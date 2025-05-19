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Татар-информ

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На капремонт дорог в поселках Казани направят почти 1,5 млрд рублей

На капремонт дорог в поселках Казани направят почти 1,5 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В столице Татарстана собираются потратить более 1 млрд 469,5 млн рублей на капитальный ремонт ряда улиц на территории городских поселков (с предварительными проектно-изыскательными работами).

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