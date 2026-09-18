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Российский рынок резко развернулся

Российский рынок резко развернулся

Российский рынок акций к пятнице растерял весь рост начала недели. В понедельник индекс Мосбиржи на фоне ожиданий улучшения геополитического фона поднимался выше 2380 пунктов — это был максимум примерно за три месяца.

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