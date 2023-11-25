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Судья Мунуэра Монтеро о деле Негрейры: «Работа судей усложняется из-за бездоказательного давления в СМИ. Это не помогает имиджу Ла Лиги»

Судья Мунуэра Монтеро о деле Негрейры: «Работа судей усложняется из-за бездоказательного давления в СМИ. Это не помогает имиджу Ла Лиги»

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й.

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