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Жаргон против англицизмов: россияне назвали самые неприятные слова в речи

Жаргон против англицизмов: россияне назвали самые неприятные слова в речи

Сленг бесит, канцеляризмы — нет: что в речи сильнее всего раздражает россиян. Согласно исследованию, опубликованному РИА Новости, жаргонизмы и сленг вызывают у россиян самое сильное отторжение в языке.

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