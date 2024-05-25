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В Подмосковье арестован арендатор сгоревшего хостела, где погибли восемь человек

В Подмосковье арестован арендатор сгоревшего хостела, где погибли восемь человек Подмосковный Истринский суд арестовал арендатора хостела, при пожаре в котором заживо сгорели восемь человек — сотрудники подрядчика Ozon.

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