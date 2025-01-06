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Ученые выяснили, что будет, если Землю засосет в черную дыру

Ученые выяснили, что будет, если Землю засосет в черную дыру

Какова вероятность, что Землю когда-нибудь затянет в черную дыру? И если это все же случится, то как? Эксперты считают, что шанс, что Земля когда-либо столкнется с черной дырой до того, как ее поглотит Солнце, – а это произойдет примерно через пять миллиардов лет – практически равен нулю.

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