Ученые выяснили, что будет, если Землю засосет в черную дыру

Какова вероятность, что Землю когда-нибудь затянет в черную дыру? И если это все же случится, то как? Эксперты считают, что шанс, что Земля когда-либо столкнется с черной дырой до того, как ее поглотит Солнце, – а это произойдет примерно через пять миллиардов лет – практически равен нулю.