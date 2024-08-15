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Специалисты РЭБ Балтийского флота отработали способ радиоэлектронных засад

Специалисты РЭБ Балтийского флота отработали способ радиоэлектронных засад

Способ организации радиоэлектронных засад и блокирования частот управления противника отработали в ходе плановой тренировки военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Балтийского флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 15 августа на официальном интернет-портале.

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