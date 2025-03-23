В США старые iPhone и проводные наушники — это тихая роскошь

В соцсетях рассказали, что зумеры отказываются от погони за новейшими гаджетами. Вдохновленные мировыми знаменитостями, молодые люди демонстрируют свою независимость от статусных вещей, используя старые модели iPhone и проводные наушники.
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