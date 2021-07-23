Филип раскрыл содержание беседы Хогана с Плахотнюком, приведшей к смене власти

Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип раскрыл некоторые детали дискуссии, которую провел два года назад посол США в Кишиневе с Владом Плахотнюком, в результате чего бывший демократ покинул страну, отказавшись от власти.