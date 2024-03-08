Власти объявили россиянам, что в старости можно рассчитывать только на собственных детей

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Наверное, уже очень многие на собственном опыте поняли, что несмотря на то, что по Конституции Россия является социальным государством в действительности дела обстоят совсем иначе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии