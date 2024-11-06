Харрис признала поражение на выборах президента США

Она выступила перед сторонниками в Вашингтоне. Кандидат от Демократической партии призналась, что рассчитывала на другой результат, и призвала боротьсяКандидат от демократов Камала Харрис выступила с речью после поражения на выборах президента США.
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